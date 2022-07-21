НОВИНИПрезидент США Джо Байден в четвер отримав позитивний результат на COVID-19 і відчуває "легкі симптоми".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден захворів на COVID-19 – Білий дім
Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі отримав бустерні щеплення, відчуває дуже легкі симптоми
Фото: The White House
Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.
"Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі отримав бустерні щеплення, відчуває дуже легкі симптоми"- зазначається в документі.
Повідомляється, що президент США почав приймати препарат Paxlovid.
"Відповідно до вказівок CDC (Центрів контролю та профілактики захворювань – ред.), він буде ізольований у Білому домі та продовжить повною мірою виконувати всі свої обов’язки протягом цього часу", – наголошується в заяві.
Як повідомлялося, в Білому домі діє протокол безпеки, спрямований на обмеження загрози поширення COVID-19. Він передбачає, в тому числі, регулярні тестування всього персоналу та відвідувачів перед візитом до резиденції президента США.
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21 07 2022 17:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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