Байден захворів на COVID-19 – Білий дім

Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі отримав бустерні щеплення, відчуває дуже легкі симптоми

Президент США Джо Байден в четвер отримав позитивний результат на COVID-19 і відчуває "легкі симптоми".

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі отримав бустерні щеплення, відчуває дуже легкі симптоми"- зазначається в документі.

Повідомляється, що президент США почав приймати препарат Paxlovid.

"Відповідно до вказівок CDC (Центрів контролю та профілактики захворювань – ред.), він буде ізольований у Білому домі та продовжить повною мірою виконувати всі свої обов’язки протягом цього часу", – наголошується в заяві.

Як повідомлялося, в Білому домі діє протокол безпеки, спрямований на обмеження загрози поширення COVID-19. Він передбачає, в тому числі, регулярні тестування всього персоналу та відвідувачів перед візитом до резиденції президента США.