Байден назвав путіна божевільним сучим сином

Американський президент назвав президента росії Владіміра путіна "божевільним сучим сином" під час заходу зі збору коштів в Сан-Франциско.

Під час передвиборчого заходу у Сан-Франциско президент США Байден використав у своїй промові на адресу путіна англійську абревіатуру "SOB", яка перекладається як "сучий син",пише The Hill

Глава Білого дому згадав про кремлівсього диктатора, говорячи на тему клімату.

"Хоч ми і маємо такого божевільного сучого сина як путін і постійно турбуємося щодо ядерного конфлікту, справжня екзистенційна загроза для людства – це кліматичні зміни", заявив Байден.

Не забув Байден і про ситуацію з блокуванням республіканцями допомоги для України.

І сказав, що колись політичні опоненти демократів "мали американські моральні орієнтири, проте, схоже, це вже втрачено".