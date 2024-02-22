Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден назвав путіна божевільним сучим сином

22 лютого 2024, 08:16
Байден назвав путіна божевільним сучим сином
Фото: Reuters
Американський президент назвав президента росії Владіміра путіна "божевільним сучим сином" під час заходу зі збору коштів в Сан-Франциско.

Під час передвиборчого заходу у Сан-Франциско президент США Байден використав у своїй промові на адресу путіна англійську абревіатуру "SOB", яка перекладається як "сучий син",пише The Hill

Глава Білого дому згадав про кремлівсього диктатора, говорячи на тему клімату. 

"Хоч ми і маємо такого божевільного сучого сина як путін і постійно турбуємося щодо ядерного конфлікту, справжня екзистенційна загроза для людства – це кліматичні зміни", заявив Байден. 

Не забув Байден і про ситуацію з блокуванням республіканцями допомоги для України. 

І сказав, що колись політичні опоненти демократів "мали американські моральні орієнтири, проте, схоже, це вже втрачено".

 
БайденПутін

Останні матеріали

Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Політика
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 00:48
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється