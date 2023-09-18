Байден закликатиме ООН розширити Раду безпеки

Президент США хоче додати країни, включаючи Німеччину та Японію, щоб послабити вплив Китаю та росії.

Президент США Джо Байден на сесії Генасамблеї ООН запропонує внести зміни до структури Ради безпеки організації.

Про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє The Telegraph.

"Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти і вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради безпеки", - заявив Кірбі.

Повідомляється, що Джо Байден наполягає на включення п'яти або шести нових постійних членів у Раду безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени США розглядаються Бразилія і ПАР.

Постійними членами Ради безпеки ООН є США, Росія, Британія, Китай та Франція. З 2022 року непостійними членами організації стали такі африканські країни – Габон, Гана та Кенія. При цьому право вето є лише у постійних членів.

У червні повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН і додати до неї шість нових постійних членів. Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд кілька місяців вела переговори з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу.

Шляхом цієї реформи Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються в ООН. Президент США наполягає на реформах, незважаючи на небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.