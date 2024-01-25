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Байден закликав Конгрес США терміново схвалити продаж F-16 Туреччині – Reuters

25 січня 2024, 10:11
Байден закликав Конгрес США терміново схвалити продаж F-16 Туреччині – Reuters
Президент США Джо Байден направив лист лідерам ключових комітетів Конгресу, де поінформував їх про свій намір офіційно розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині після того, як Анкара затвердить заявку Швеції до НАТО.

Про це пише Reuters, посилаючись на словами одного з американських посадовців. 

В листі до республіканських і демократичних членів комітетів у закордонних справах Сенату і Палати представників Байден закликав Конгрес схвалити продаж винищувачів Туреччині "без зволікань".

Перед цим Білий дім надіслав листа членам Конгресу із закликом схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і модернізаційних комплектів на суму 20 мільярдів доларів. 

Адміністрація Байдена ще офіційно не повідомила Конгрес про плани продажу літаків Туреччині.

Затримка з ратифікацією шведської заявки з боку Туреччини була головною перешкодою для отримання схвалення Конгресу на угоду з продажу винищувачів.

Законодавці заявили, що перед тим, як схвалити продаж, вони чекають на схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО – в тому числі на підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Вчора стало відомо, що парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО.

 

СШАТуреччинаF-16

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