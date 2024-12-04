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ПОЛІТИКА

Байден закріплює підтримку України, готуючись до потенційного курсу Трампа – The Hill

04 грудня 2024, 13:59
Байден закріплює підтримку України, готуючись до потенційного курсу Трампа – The Hill
з вільних джерел
Трамп має вибір: або покращити свою репутацію в зовнішній політиці, або погіршити її, залежно від того, які рішення він прийме.

Адміністрація Байдена, в останні тижні свого перебування на посаді, поспішає закріпити своє найважливіше зовнішньополітичне зобов'язання: надати підтримку захисту України від російської агресії на чолі з владіміром путіним.

Критики Трампа називають кроки Байдена щодо України "захистом від Трампа", враховуючи неодноразові обіцянки Трампа припинити війну в Україні одразу після вступу на посаду. Виконання цього зобов'язання може означати примушення України віддати частину своєї суверенної території російським окупантам.

Про це зазначає Джозеф Боско, який працював на посаді директора з питань Китаю в Міністерстві оборони США з 2005 по 2006 рік.

"Враховуючи схильність Дональда Трампа до рішучих і неочікуваних кроків, він може вирішити врятувати Україну після всіх її страждань і руйнувань, не тільки від ганебної поразки від рук воєнного злочинця путіна, але й від затяжного безвихідного конфлікту, спричиненого підходом адміністрації Байдена-Гарріс", — вважає Боско.

Трамп цілком міг би вимагати, щоб НАТО повністю реалізувало свій потенціал, наслідувало приклад Америки й гарантувало безпеку України після того, як роками "спокушало" її перспективою членства. Це також був би ефективний спосіб продемонструвати світові, що Трамп не перебуває в полоні путіна.

Джо БайденДональд Трамппідтримка України

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