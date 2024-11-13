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ПОЛІТИКА

Байден залишає Трампу непросту спадщину: війну в Україні – WSJ

13 листопада 2024, 12:23
Байден залишає Трампу непросту спадщину: війну в Україні – WSJ
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Якщо Трамп не підтримає нову допомогу Україні, він підштовхне Київ до повільної поразки.

Президент Джо Байден сьогодні приймає Дональда Трампа в Білому домі, і, за чутками, він закликатиме колишнього президента продовжувати підтримувати Україну. Витоки інформації з Білого дому свідчать, що Трамп може відмовитися від рішучої політики Байдена, але правда полягає в тому, що президент залишає Україну і Трампа в поганому становищі.

Україна не програє війну, але частково через обмеження Байдена на оборонні заходи, Київ не перемагає. Війна зайшла в кривавий глухий кут з жахливими втратами з обох сторін.

Про це пише The Wall Street Journal.

"На кожному етапі війни він [Байден] обмежував військову допомогу, яку США могли б надати, і те, як вона використовувалася. Артилерія, системи ППО Patriot, танки, літаки F-16 і ракети дальнього радіусу дії: Пентагон затримував надання сучасної зброї, побоюючись, що владімір путін може піти на ескалацію конфлікту", — йдеться в газеті.

Ці обмеження зашкодили здатності України перейти в наступ проти російських сил, зокрема атакувати важливі об'єкти в росії, такі як засоби зв'язку та склади озброєнь. Донедавна війська Путіна мали безпечну зону на території росії, що дозволяло їм атакувати Україну без загрози отримати відповідь.

"Навіть зараз США обмежують Україну від ракетних ударів по російській території, хоча США засвоїли важкий досвід В'єтнаму та Афганістану, що не можна виграти війну, коли твій ворог має безпечну зону", — додає редакційна колегія.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація Байдена планує надати Україні всю військову допомогу, схвалену Конгресом цього року, до завершення терміну Байдена 20 січня. Це означає, що Трамп стане президентом, коли Україна вже вичерпує свої запаси озброєнь, попри її вражаючі та героїчні зусилля щодо оперативного озброєння власними силами.

В газеті зазначають, що скоро Байден передасть Трампу відповідальність за війну в Україні. путін зіштовхується з серйозними труднощами через значні втрати, але Байдену не варто вважати це своїм успіхом.

Це означатиме підтримку ще одного пакету допомоги в Конгресі та зняття обмежень на використання Україною зброї. Це також вимагатиме тиску на Іран, можливо, з допомогою Ізраїлю, щоб він припинив експорт безпілотників і ракет до Росії. Економічний тиск також має посилитися, зокрема на Західну Європу, щоб вона припинила використовувати російські енергоносії.

Трамп, без сумніву, не хотів би не витрачати політичний капітал таким чином. Ізоляціоністи в його коаліції були б незадоволені. Але у нього може не бути вибору, якщо він не хоче, щоб за його президентства відбулася поразка України.

"Це не той результат, якого хоче Трамп, і це не та зовнішня політика, яку він проводив під час свого першого терміну. Трамп прагнув досягти миру за допомогою сили, яку він продемонстрував проти Ірану і російських найманців ПВК "Вагнер" в Сирії", — повідомляє газета.

Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україні

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