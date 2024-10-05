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ПОЛІТИКА

Байден занепокоєний, що вибори 2024 року не будуть "мирними"

05 жовтня 2024, 16:14
Байден занепокоєний, що вибори 2024 року не будуть
з вільних джерел
Зокрема, він, пославшись на нещодавні коментарі Дональда Трампа та Джей Ді Венса, висловив стурбованість.

Американський президент Джо Байден не впевнений, що вибори у США 5 листопада відбудуться мирно.

Про це повідомляє ABC News .

Зокрема, він, пославшись на нещодавні коментарі Дональда Трампа та Джей Ді Венса, висловив стурбованість.

"Я впевнений, що вибори будуть вільними та справедливими. Я не знаю, чи будуть вони мирними", - сказав Байден.

За його словами, минулого разу результат не сподобався Трампу і це призвело до спроби взяти Капітолій штурмом. Його кандидат у віце-президенти Венс також не сказав, що прийме результат виборів-2024.

"Тому я стурбований тим, що вони мають намір робити", - додав Байден.

Цього тижня на дебатах із опонентом від демократів Венсу згадали його коментарі про те, що якби він був віце-президентом на початку 2021 року, то не затвердив би результати виборів, а попросив би штати направити альтернативні списки виборців.

Модератори CBS запитали, чи він також оскаржуватиме вибори-2024 року, якщо всі губернатори підпишуть результати.

"Послухайте, президент Трамп сказав, що у 2020 році були проблеми, і я вважаю, що ми маємо боротися щодо цих питань, обговорювати їх мирно на площі", - відповів він.

Це призвело до словесної сутички з Тімом Волцем, кандидатом у віце-президенти від демократів, який прямо запитав, чи вважає Венс, що Трамп програв вибори.

"Тіме, я зосереджений на майбутньому", - ухильно відповів він.

Нагадаємо, раніше з'явилися нові докази у справі спеціального прокурора Джека Сміта щодо підриву виборів. За словами обвинувачів, Трамп вдавався до злочинів, щоб скасувати поразку у 2020 році.

Трамп назвав ці заяви втручанням у нинішні вибори та продовжує заперечувати будь-які порушення.

Джо БайденВибори в США

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