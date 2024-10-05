Байден занепокоєний, що вибори 2024 року не будуть "мирними"

Зокрема, він, пославшись на нещодавні коментарі Дональда Трампа та Джей Ді Венса, висловив стурбованість.

Американський президент Джо Байден не впевнений, що вибори у США 5 листопада відбудуться мирно.

Про це повідомляє ABC News .

Зокрема, він, пославшись на нещодавні коментарі Дональда Трампа та Джей Ді Венса, висловив стурбованість.

"Я впевнений, що вибори будуть вільними та справедливими. Я не знаю, чи будуть вони мирними", - сказав Байден.

За його словами, минулого разу результат не сподобався Трампу і це призвело до спроби взяти Капітолій штурмом. Його кандидат у віце-президенти Венс також не сказав, що прийме результат виборів-2024.

"Тому я стурбований тим, що вони мають намір робити", - додав Байден.

Цього тижня на дебатах із опонентом від демократів Венсу згадали його коментарі про те, що якби він був віце-президентом на початку 2021 року, то не затвердив би результати виборів, а попросив би штати направити альтернативні списки виборців.

Модератори CBS запитали, чи він також оскаржуватиме вибори-2024 року, якщо всі губернатори підпишуть результати.

"Послухайте, президент Трамп сказав, що у 2020 році були проблеми, і я вважаю, що ми маємо боротися щодо цих питань, обговорювати їх мирно на площі", - відповів він.

Це призвело до словесної сутички з Тімом Волцем, кандидатом у віце-президенти від демократів, який прямо запитав, чи вважає Венс, що Трамп програв вибори.

"Тіме, я зосереджений на майбутньому", - ухильно відповів він.

Нагадаємо, раніше з'явилися нові докази у справі спеціального прокурора Джека Сміта щодо підриву виборів. За словами обвинувачів, Трамп вдавався до злочинів, щоб скасувати поразку у 2020 році.

Трамп назвав ці заяви втручанням у нинішні вибори та продовжує заперечувати будь-які порушення.