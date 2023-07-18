Байден запросив прем'єр-міністра Ізраїлю до США з офіційним візитом

Лідер США не поспішав із запрошенням.

Президент США Джо Байден запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу відвідати Штати з офіційним візитом пізніше цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Байден відкладав запрошення через занепокоєння щодо судової реформи, яку проводить Нетаньягу і його правий уряд, а також розширення Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан.

Байден передав запрошення під час телефонної розмови з ізраїльським прем'єром, за день до візиту до Вашингтона президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа.

Палата представників і Сенат США запросили Герцоґа, чия посада в Ізраїлі є переважно церемоніальною, виступити на спільному засіданні Конгресу в середу, 19 липня, але деякі члени прогресивної фракції Конгресу дали зрозуміти, що вони можуть відмовитися відвідати цей захід.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена повідомив, що Байден і Нетаньягу домовилися зустрітися "пізніше цього року в США". Чи відбудеться ця зустріч у Білому домі, було неясно.

Нетаньягу повернувся до влади понад шість місяців тому, але Байден тривалий час відмовлявся надіслати йому запрошення до Білого дому, коли більшість ізраїльських прем'єр-міністрів вже давно здійснили б такий візит.

На тлі ескалації насильства на Західному березі річки Йордан дії ізраїльського уряду, який дозволив будівництво поселень, а також підбурювальні коментарі одного з членів уряду Нетаньягу викликали критику з боку американських офіційних осіб, зокрема міністра оборони Ллойда Остіна під час його візиту до Ізраїлю в березні.

Нетаньягу сказав Байдену, що спробує сформувати "широкий громадський консенсус" щодо запланованої реформи, яка, на думку критиків, позбавить вищий суд країни значної частини його повноважень. Цей закон викликав антиурядові протести в Ізраїлі, які тривають вже кілька місяців.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Байден залишається стурбованим реформою судової системи, а також деякими діями та поведінкою деяких представників уряду Нетаньягу.

"Ці занепокоєння все ще актуальні. Ми хочемо бачити Ізраїль настільки динамічною і життєздатною демократією, наскільки це можливо, а це означає, що ви будуєте програми, реформи і зміни таким чином, щоб вони базувалися на компромісі і найширшому можливому консенсусі", - сказав він.

За словами Кірбі, Байден і Нетаньяху також обговорили зусилля з протидії ядерній програмі Ірану, і президент США наголосив на необхідності продовження вирішення конфлікту з палестинцями за принципом двох держав і посилення безпеки на Західному березі річки Йордан.

В заяві Ізраїлю йдеться, що лідери двох країн провели "довгу і теплу" розмову, зосереджену на стримуванні загрози з боку Ірану і його маріонеток, а також на зміцненні альянсу між двома країнами.