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ПОЛІТИКА

Байден запровадив санкції проти чотирьох ізраїльтян , звинувачених у насильстві над мирними палестинцями

02 лютого 2024, 08:24
Байден запровадив санкції проти чотирьох ізраїльтян , звинувачених у насильстві над мирними палестинцями
За новим розпорядженням уряду США, обмежувальні заходи стосуватимуться звинувачених у скоєнні насильства над мирними жителями Західного берега річки Йордан.

У США видали розпорядження, за яким каратимуть санкціями насильство над мирним населенням Західного берега річки Йордан. Державний департамент уже оголосив про перший раунд санкцій проти чотирьох ізраїльтян, які, ймовірно, знущалися з мирних палестинців.

Про це пише CNN.

За новим розпорядженням уряду США, обмежувальні заходи стосуватимуться звинувачених у скоєнні насильства над мирними жителями Західного берега річки Йордан. Також каратимуть за ініціювання та керівництво заворушеннями, за підпал будівель, полів і транспортних засобів та загалом за пошкодження майна.

Підсанкційним блокують американські фінансові активи та забороняють вʼїзд до США. Це торкнулося і чотирьох ізраїльтян, які знущалися з мирного населення на Західному березі річки Йордан.

Як зазначили у Держдепі, розпорядження спрямоване лише на іноземців, а американців воно не стосується. Однак деяких людей з американським громадянством уже звинуватили у причетності до насильства.

Хоча президент США Джо Байден через таке розпорядження стикнувся з критикою з боку проізраїльських виборців, це допоможе йому підвищити довіру серед виборців-мусульман.

Активні бойові дії між Ізраїлем і Хамас тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, вбили сотні мирних жителів і захопили заручників.

санкціїБайденХамас: Ізраїль

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