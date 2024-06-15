Байден запровадив санкції проти ізраїльського угруповання за блокування гуманітарної допомоги в Газу

США реагують на перешкоджання гуманітарній допомозі населенню в Газі.

У п'ятницю 14 червня адміністрація Байдена запровадила санкції проти, за її словами, "насильницького, екстремістського ізраїльського угруповання, яке блокує, переслідує і пошкоджує конвої з гуманітарною допомогою, що прямують до Сектору Гази".

Санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних з угрупованням Tzav 9. Фізичним особам, що потрапили під санкції, як правило, заборонено в'їзд до США, а також заборонено володіти будь-яким майном чи активами на території США. Інші особи, групи або організації, які пов'язані з особами, що потрапили під санкції, також ризикують потрапити під санкції, повідомляє The Hill.

"Протягом декількох місяців особи з Tzav 9 неодноразово намагалися перешкодити доставці гуманітарної допомоги в Газу, в тому числі шляхом блокування доріг, іноді з застосуванням насильства, на шляху з Йорданії в Газу, в тому числі на Західному березі, — заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер у своїй заяві.

Вони також пошкодили вантажівки з гуманітарною допомогою і скинули життєво необхідну гуманітарну допомогу на дорогу, додав речник.

"13 травня 2024 року члени Tzav 9 розграбували, а потім підпалили дві вантажівки поблизу Хеврона на Західному березі річки Йордан, які перевозили гуманітарну допомогу, призначену для чоловіків, жінок і дітей в Газі", — повідомив Міллер.

Дії цього угруповання ще раз демонструють зростання насильства на Західному березі річки Йордан. Президент Байден наклав санкції на це угруповання в лютому, видавши указ, який надає президенту повноваження притягати до відповідальності окремих осіб і групи за загрозу миру, безпеці й стабільності в цьому регіоні.

Міллер закликав Ізраїль також притягувати до відповідальності тих, хто вчиняє дії, спрямовані проти цієї необхідної гуманітарної допомоги.