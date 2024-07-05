Байден заявив демократам, що не плануватиме заходи після 20:00 – CNN

Байден намагався запевнити групу з понад 20 лідерів штатів у своїй здатності перемогти колишнього президента Дональда Трампа на виборах президента.

Президент США Джо Байден заявив губернаторам-демократам під час зустрічі в Білому домі, що найближчим часом він не плануватиме заходи після 20:00, аби мати змогу більше поспати.

Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на три джерела.

81-річний Байден намагався запевнити групу з понад 20 лідерів штатів у своїй здатності перемогти колишнього президента Дональда Трампа на виборах президента і ефективно керувати країною ще чотири роки, повідомив телеканал.

Як зазначають джерела, ці слова розчарували кількох губернаторів, які були присутні в залі, і стали однією з причин того, чому деякі учасники були обурені заявою від штабу Байдена про те, що вони нібито продемонстрували лояльність та ентузіазм.