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США нададуть $100 млн для гумдопомоги палестинцям

18 жовтня 2023, 20:14
США нададуть $100 млн для гумдопомоги палестинцям
Президент США Джо Байден, перебуваючи в Ізраїлі, оголосив про надання гуманітарної допомоги населенню палестинських територій на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Про це Байден написав X (Twitter)

Американський президент заявив, що США скерували $100 млн на гуманітарну допомогу для людей у секторі Гази й на Західному березі річки Йордан.

"Ці гроші підуть на підтримку понад мільйона переміщених і постраждалих від конфлікту палестинців", - сказав Байден і підкреслив, що США упевняться, аби ці кошти не отримав Хамас або інші терористичні угруповання.

Байден додав, що Ізраїль погодився пропустити гуманітарну допомогу через територію Єгипту - єдиної держави, що межує із сектором Гази. До цього Ізраїль блокував її, аджен кордон раніше використовувався для ввезення військового та іншого обладнання для Хамас.

Заява Байдена пролунала на тлі тиску з боку світових лідерів щодо гуманітарної кризи в секторі Гази, який зазнавав ізраїльських ударів у відповідь на обстріли Хамас і перебуває у фактичній блокаді.

Ми також писали, що сьогодні Байден прилетів з візитом до Ізраїлю.
 

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