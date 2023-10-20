Байден заявив, що не дозволить перемогти Хамасу і путіну

Президент США Джо Байден засудив дії Хамас і президента рф путіна в своїй промові в Овальному кабінеті.

Він також заявив, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

Про це передає BBC.

"Хамас і путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію" - сказав Байден.

Він додав, що коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії.

"Вони продовжують діяти, і ціна загрози для Америки і всього світу продовжує зростати. Якщо ми не зупинимо путіна з його жагою влади і прагненням контролювати Україну, він не обмежиться однією лише Україною" - сказав американський президент.

Байден також сказав, що надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.