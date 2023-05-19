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Байден заявив, що підтримує навчання ЗСУ на F-16 – CNN

19 травня 2023, 19:55
Байден заявив, що підтримує навчання ЗСУ на F-16 – CNN
Фото: Mind.ua
Рішення показує різкий поворот у позиції Байдена, який раніше заявляв, що не бачить, що Україні потрібні F-16.

Президент США Джо Байден поінформував лідерів G7 у п'ятницю, що Вашингтон підтримує спільні зусилля зі союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації президента США.

Очікується, що навчання не відбудеться у США, сказав він, а, ймовірно, відбудеться в Європі. Але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами.

Навчання займе кілька місяців, і чиновник сподівається, що воно розпочнеться "в найближчі тижні".

"Оскільки навчання відбуватиметься протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішуватиме, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо та хто їх надасть", – зазначив він.

Посадовець додав, що "на сьогоднішній день Сполучені Штати і наші союзники та партнери зосередилися на забезпеченні України переважною більшістю систем, озброєння та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та літом. Дискусії щодо вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу довгострокову відданість самообороні України".

Рішення показує різкий поворот у позиції Байдена, який раніше заявляв, що не бачить, що Україні потрібні F-16.

війна в УкраїніБайден.СШАросія окупантивинищувачіF-16

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