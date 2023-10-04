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ПОЛІТИКА

Байден заявив, що стурбований майбутнім допомоги Україні – CNN

04 жовтня 2023, 21:58
Байден заявив, що стурбований майбутнім допомоги Україні – CNN
Байден сказав, що подальша підтримка України – в інтересах американців, про що він незабаром виголосить промову.

Президент США Джо Байден у середу прокоментував відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті, зазначивши, що непокоїться через подальше схвалення допомоги Україні.

Про це Байден сказав під час спілкування з журналістами, передає CNN.

За словами президента США, його "справді непокоїть" розбрат поміж Республіканської партії в Конгресі, частина якої домоглась усунення Маккарті, звинувативши в "таємній змові" з Білим домом щодо допомоги Україні.

"Але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату в обох партіях заявили, що підтримують фінансування України", – додав він.

Байден сказав, що подальша підтримка України – в інтересах американців, про що він незабаром виголосить промову.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо профінансувати фінансування", – сказав американський президент, не уточнивши, що має на увазі.

війнадопомогаБайден

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