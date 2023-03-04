Байден збирає команду для передвиборчої кампанії — Reuters

Президент США Джо Байден збирає команду однодумців і готується до старту передвиборчої кампанії, яка може розпочатись за місяць.

Наразі команда Байдена намагається залучити ключових представників демократів.

Про це пише Reuters.

Національний комітет демократів (DNC) проведе національну раду консультантів, до складу увійдуть політики, які мають амбіції щодо вищих посад, але залишилися на узбіччі після того, як демократи зберегли більшість на проміжних виборах в минулому році.

Нова консультативна рада використовуватиметься для демонстрації єдності партії, поїздок країною у межах передвиборчої кампанії та телеінтерв'ю від імені партії і кандидата.

Робота над залученням відомих спікерів, які вступають у передвиборчі перегони, свідчить про те, що Джо Байден близький до офіційного оголошення про повторне висунення на посаду президента, пише Reuters.

Байден, якому в листопаді виповниться 81 рік, є найстаршим президентом США.