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Байден "здатен виконувати свої обов'язки": він пройшов медобстеження

29 лютого 2024, 08:55
Байден
Лікар президента США визнав свого пацієнта достатньо здоровим для посади номер один в країні.

Особистий лікар Джо Байдена Кевін О'Коннор провів щорічне медичне обстеження "пацієнта номер один". Згідно із оприлюдненим висновком, здоров'я не заважає демократу й надалі виконувати обов'язки президента США. 

Про це йдеться на сайті Білого дому. 

Байден має лише дрібні скарги: нерівне дихання, артрит, сезонні алергії. За словами лікаря, президент регулярно вживає три медичних препарати, які розповсюджуються за рецептом, та ще три, які продаються в аптеках вільно. 

Загалом доктор О'Коннор охарактеризував Байдена як "здорового, активного, міцного 81-річного чоловіка". На його думку, президент цілковито здатен виконувати свої обов'язки голови держави, очільника виконавчої влади та верховного головнокомандувача збройних сил.

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