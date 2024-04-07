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Байден здобув важливу передвиборчу перемогу над Трампом – Bloomberg

07 квітня 2024, 13:51
Байден здобув важливу передвиборчу перемогу над Трампом – Bloomberg
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Джо Байден отримав найбільшу на сьогоднішній день суму від дрібних донорів, побивши рекорди, встановлені у кожному з попередніх чотирьох місяців.

У березні президент США Джо Байден зміг зібрати понад 90 млн доларів на свою передвиборчу кампанію та Демократичну партію. Таким чином чинний президент зміг перевершити результат республіканського кандидата Дональда Трампа і збільшити свою фінансову перевагу над ключовим опонентом гонки.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

У виборчому штабі чинного глави Білого дому наголосили, що він та його партія закінчили березень зі 192 млн доларів готівки в касі, і це є найбільшою сумою, зібраною демократами на цей момент. Це більш ніж удвічі більше, ніж 93,1 млн доларів, про які Трамп і Республіканська партія заявляли наприкінці березня.

Джо Байден отримав найбільшу на сьогоднішній день суму від дрібних донорів, побивши рекорди, встановлені у кожному з попередніх чотирьох місяців. Кампанія дозволила подвоїти розмір списку розсилки і показала вдвічі більше взаємодії з тими, хто отримує її електронні листи й текстові повідомлення.

Крім того, долучилися донори з "глибокими кишенями". Так, у березні на одному із заходів у Нью-Йорку за участю Байдена та екс-президентів Білла Клінтона і Барака Обами вдалося зібрати 26 млн доларів.

З моменту висунення своєї кандидатури на переобрання у квітні 2023 року, Байден встиг зібрати понад 422 млн доларів. Як чинний президент, що мав лише номінальну опозицію на праймеріз, він накопичив гроші для загальних виборів. Тим часом Дональд Трамп змагався протягом дорогого сезону праймеріз, відбиваючись від суперників, серед яких губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі.

У березні 704 тисяч донорів зробили 864 тисяч внесків, а найбільша денна сума, зібрана Байденом, склала 10 млн доларів після його промови "Про становище країни". Конкурс на участь в заході зі збору коштів у Нью-Йорку приніс від простих жертводавців 9,5 млн доларів.

"Гроші, які ми збираємо, є історичними, і вони підуть на критично важливу роботу з побудови переможної кампанії", - заявила менеджер кампанії Джулі Чавес Родрігес, вказуючи на офіси кампанії по всій країні, розширення штату в штатах, де відбудуться вибори, та програму платних засобів масової інформації.


Крім того, Байден сподівається скористатися юридичними проблемами Трампа, які включають чотири кримінальні звинувачення, що "з'їли" частину його "бойового запасу", пише Bloomberg.

Водночас Трамп, який лише в середині березня розпочав збір коштів для Національного комітету Республіканської партії, зібрав 65,6 млн доларів, але налаштований зібрати більшу суму.

Організований мільярдером Джоном Полсоном у суботу, 6 квітня, захід у Палм-Біч, на якому були присутні спонсори, що виписували шестизначні чеки, приніс Трампу 50,5 млн доларів.

До того, як він отримав номінацію і почав збирати гроші для Республіканського комітету і партій штатів, Трамп міг прийняти лише 3300 доларів від приватних осіб на свою кампанію, а тепер може отримати 814 600 тисяч доларів від одного донора.

Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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