Байден знімає санкції зі заморожених коштів Ірану – Reuters

Вашингтон розблокує Тегерану підсанкційні $6 млрд.

Сполучені Штати дозволили переказ шести мільярдів доларів заморожених коштів Ірану з Південної Кореї до Катару для здійснення раніше анонсованого обміну ув'язненими між США та Тегераном.

Про це повідомляє Reuters.



Загальні умови американо-іранської угоди, згідно з якою п'ятьом громадянам США, затриманим в Ірані, буде дозволено виїхати в обмін на передачу коштів і звільнення п'яти іранців, які утримуються в США, були оприлюднені 10 серпня.

Згідно з документом Державного департаменту, з яким ознайомилося агентство Reuters, держсекретар Ентоні Блінкен визначив, що скасування санкцій відповідає інтересам національної безпеки США.



Документ, надісланий комітетам Конгресу США, вперше офіційно визнає, що уряд Штатів звільняє п'ятьох іранців, затриманих у Сполучених Штатах, у межах угоди про забезпечення свободи п'яти американських громадян.

"Щоб сприяти їхньому звільненню, Сполучені Штати зобов'язалися звільнити п'ятьох громадян Ірану, які наразі перебувають під вартою у Сполучених Штатах, і дозволити переказ приблизно 6 мільярдів доларів іранських коштів, що зберігаються на заблокованих рахунках у (Республіці Корея), на закриті рахунки в Катарі, де ці кошти будуть доступні лише для торгівлі товарами гуманітарного призначення", - йдеться в документі.

Зазначається, що переказ коштів принесе лише "обмежену вигоду Ірану", оскільки гроші можуть бути використані лише для гуманітарних потреб.



"Дозвіл на переказ цих коштів із заблокованих іранських рахунків у (Республіці Корея) на рахунки в Катарі для гуманітарної торгівлі є необхідним для сприяння звільненню цих громадян США", - йдеться в документі.

Прес-секретар Білого дому Едріенн Вотсон заявила, що 8 вересня Блінкен зробив "процедурний крок у межах тривалого процесу, щоб забезпечити можливість переказу іранських коштів з одного закритого рахунку на інший і зберегти обмеження на їх використання лише для торгівлі товарами гуманітарного призначення".

За її словами, адміністрація тримала Конгрес у курсі з самого початку процесу.

"Як ми казали з самого початку, те, що ми робимо, - це домовленість, за якою ми забезпечуємо звільнення п’яти незаконно утримуваних американців. Це залишається делікатним і тривалим процесом. Хоча це крок у цьому процесі, жодна особа не була і не буде звільнена з-під варти США цього тижня", - додала вона.



За словами восьми іранських та інших джерел Reuters, знайомих із ходом переговорів, переказ шести мільярдів доларів і обмін ув'язненими може відбутися вже наступного тижня.