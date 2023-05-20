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Байден зустрінеться з президентом Бразилії та прем'єром Індії – Reuters

20 травня 2023, 11:09
Байден зустрінеться з президентом Бразилії та прем'єром Індії – Reuters
Фото: Mind.ua
Говоритимуть про війну в Україні.

Американський президент Джо Байден планує цими вихідними обговорити з бразильським колегою Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді війну в Україні.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters.

Радник очільника Білого дому у спілкуванні з журналістами відповів на запитання, чи Байден закликатиме цих політиків посилити свій підхід до Китаю та російської федерації. За словами Саллівана, Байден "шукав би можливість поговорити з ними обома про конструктивну роль, яку кожна країна може зіграти в підтримці основного та найголовнішого елементу будь-якого результату - суверенітету та територіальної цілісності, які є священними в Хартії Об'єднаних Націй".

Слід зауважити, що Бразилія та Індія протягом багатьох років прагнули відігравати роль сполучної ланки між США, рф та Китаєм. І Бразилія, і Нью-Делі країни підтримували економічні та політичні відносини з москвою після її повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022-го. Таким чином країни перешкоджали спробам Заходу ізолювати країну-агресорку.

До слова, президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва та прем'єр Індії Нарендру Моді  присутні на саміті G7 у Хіросімі в Японії на запрошення Токіо. 

зустрічвійна в УкраїніБайден.СШАросія окупанти

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