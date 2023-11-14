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Байден зустрівся з президентом Індонезії напередодні саміту із Сі Цзіньпіном – Reuters

14 листопада 2023, 10:33
Байден зустрівся з президентом Індонезії напередодні саміту із Сі Цзіньпіном – Reuters
Фото: Mind.ua
Очікується, що Байден зустрінеться з Сі в середу, 15 листопада.

Лідери Сполучених Штатів та Індонезії  провели переговори, які підготують основу для першої за рік особистої зустрічі президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Байден привітав президента Індонезії Джоко Відодо в Білому домі, обидва лідери готуються до саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско, під час якого, зокрема, Вашингтон сподівається зменшити напругу з Пекіном. Очікується, що Байден зустрінеться з Сі в середу, 15 листопада.

Сполучені Штати та Індонезія домовилися про нову співпрацю в оборонній сфері, включаючи кібербезпеку, спільні навчання і протидію ядерним загрозам, повідомив Білий дім. Що стосується зміни клімату, вони домовилися про зусилля з підтримки електромережі та поліпшення якості повітря.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що обидві країни працюють над просуванням потенційного партнерства у сфері видобутку корисних копалин, зосередженого на нікелі, який використовується в акумуляторах електромобілів.

Але адміністрація Байдена все ще стурбована екологічними, соціальними та управлінськими стандартами в Індонезії і вивчає, як може працювати така угода. За словами одного з американських чиновників, обидві сторони представлять план, який підготує країни до переговорів щодо цього питання.

У понеділок Білий дім заявив, що Байден оголосить про підписання меморандуму про взаєморозуміння між двома сторонами щодо сталого розвитку енергетики та видобутку корисних копалин.

Джакарта і Вашингтон офіційно перевели відносини на найвищий дипломатичний рівень у межах зустрічі лідерів.

Очікується, що президенти двох країн також обговорять дипломатичні зусилля Індонезії щодо врегулювання конфлікту в М'янмі, де військові захопили владу в результаті перевороту у 2021 році і де зараз тривають зіткнення хунти з повстанськими альянсами.

Президент Індонезії також наполягав на тому, щоб Байден вжив заходів для припинення війни Ізраїлю з ХАМАС.

Як і деякі з її сусідів у Південно-Східній Азії, Індонезія економічно пов'язана з Китаєм, країна також вирішує територіальні суперечки зі своїм більшим сусідом і хоче уникнути втягування у протистояння між Вашингтоном і Пекіном.

ІндонезіяСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупантиБайден США

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