Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

Це перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента.

Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента.

Про це повідомив Sky News.

Зустріч Байдена та Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої. Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден до кінця свого терміну переконуватиме новообраного президента Трампа та Конгрес, обидві палати якого, найімовірніше, контролюватиме Республіканська партія, продовжувати підтримку України у війні з рф.

Нагадаємо, що 5 листопада, у США відбулись президентські вибори, за результатами яких Трамп переміг кандидатку від демократів Камалу Гарріс (нині віце-президент США). Білий дім, Гарріс та Байден відразу ж заявили, що передача влади від адміністрації Байдена до майбутньої адміністрації Трампа буде мирною.