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Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

13 листопада 2024, 18:55
Байден зустрівся з Трампом у Білому домі
Фото: Mind.ua
Це перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента.
Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента.
 
Про це повідомив Sky News.
 
Зустріч Байдена та Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої.
 
Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден до кінця свого терміну переконуватиме новообраного президента Трампа та Конгрес, обидві палати якого, найімовірніше, контролюватиме Республіканська партія, продовжувати підтримку України у війні з рф.

 

Нагадаємо, що 5 листопада, у США відбулись президентські вибори, за результатами яких Трамп переміг кандидатку від демократів Камалу Гарріс (нині віце-президент США). Білий дім, Гарріс та Байден відразу ж заявили, що передача влади від адміністрації Байдена до майбутньої адміністрації Трампа буде мирною.

Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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