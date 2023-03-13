Байден звернувся до американців після краху двох великих банків – CNN

Президент США наголосив на негайних діях, яких вжила його адміністрація після інциденту з банками.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у понеділок звернувся до нації після краху Silicon Valley Bank i Signature Bank заявивши, що "американці можуть бути впевнені, що банківська система безпечна".

Про це повідомляє CNN.

"Ваші депозити будуть там, коли вони вам знадобляться. Малі підприємства по всій країні, які мають депозитні рахунки у цих банках можуть дихати легше, знаючи, що вони зможуть заплатити своїм працівникам і оплатити їхні рахунки", – сказав Байден у своєму зверненні у понеділок.

Також президент США наголосив на негайних діях, яких вжила його адміністрація після інциденту з банками.

Окрім гарантії захисту депозитів клієнтів, лідер країни запевнив, що гроші надходитимуть із комісій, які банки сплачують у фонд гарантування вкладів, а платники податків не зазнають збитків. Байден сказав, що керівництво збанкрутілих банків буде звільнено, а також додав, що, відповідно до принципів функціонування капіталізму, інвестори захищені не будуть.

Також під час звернення було наголошено на важливості притягнення винних до відповідальності.

Посилаючись на вимоги, встановлені за часів адміністрації Обами, Байден сказав, що задля запобігання повторенню ситуації 2008 року діють певні правила. Однак деякі з них були скасовані адміністрацією Трампа.

"Я збираюся попросити Конгрес і банківські регулятори посилити правила для банків, щоб зменшити ймовірність повторного банкрутства", – наголосив Байден.