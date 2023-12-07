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ПОЛІТИКА

Байден звинуватив республіканців у шантажі. Все через блокування допомоги Україні

07 грудня 2023, 09:32
Байден звинуватив республіканців у шантажі. Все через блокування допомоги Україні
Сьогодні Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Президент США Джо Байден звинуватив Республіканську партію у політичному шантажі через те, що ті блокують підтримку України.

Про це американський президент написав у Twitter.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, чистий і простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні, щоб балансувати на політичній грані", – написав Байден.

Незадовго до цього він опублікував пост, у якому зазначив, що Конгрес США має ухвалити рішення про додаткове фінансування України до того, як піти на святкові канікули. Президент США наголосив, що таке рішення не може чекати.

"Якщо цього не зробити, ми ризикуємо зробити путіну найбільший подарунок, на який він коли-небудь міг сподіватися, і відмовитися від нашого глобального лідерства", – зазначив Байден.

Нагадаємо, законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті. Ініціатива передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 111 мільярдів доларів, зокрема 61 мільярд на допомогу Україні.

БайденСенат СШАдопомога Україні

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