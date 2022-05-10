ПОЛІТИКА НОВИНИБілий дім підтвердив, що чинний президент США Джо Байден братиме участь у президентських виборах у 2024 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден буде балотуватися на другий термін - Білий дім
Фото: Mind.ua
Про це заявила під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Байден сказав у приватній розмові про свій намір балотуватися на другий президентський термін американському активісту, правозахиснику прав афроамериканців, проповіднику Елу Шарптону.
Під час брифінгу речниця Білого дому підтвердила зазначену інформацію.
"Президент сам про це сказав: він має намір балотуватися у 2024 році", — заявила Жан-П'єр.
Водночас вона зауважила, не може багато говорити про вибори 2024 року через закон Хетча. Він забороняє співробітникам органів виконавчої влади робити публічні політичні заяви.
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05 10 2022 11:22 МЕДІА
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