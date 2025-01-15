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ПОЛІТИКА

Байдена будуть згадувати з теплотою в Україні, але не в Палестині – FT

15 січня 2025, 17:51
Байдена будуть згадувати з теплотою в Україні, але не в Палестині – FT
Байдена запам'ятають головним чином за те, що він полегшив повернення Трампа.

Українці будуть згадувати Байдена з теплотою. Чого не можна сказати про палестинців.

Про це пише Financial Times. 

Сектор Гази завалений американськими боєприпасами, поставленими Байденом. Він вважає, що діяв благородно, щоб запобігти ще більшій кількості жертв і зупинити війну на Близькому Сході. Стримуючи військові ресурси владіміра путіна в Україні, Байден, можливо, також сприяв падінню Башара Асада в Сирії. Але більша частина глобального півдня бачить у Байдені людину, яка не змогла відстояти цінності, які він обіцяв. 

Редактор також зазначає що якби Байден виконав свою клятву бути "мостом" до епохи після Трампа, Демократична партія мала б час знайти сильнішого кандидата, ніж Гарріс, — когось, хто міг би дистанціюватися від того, що було непопулярним в економіці Байдена. Натомість ізольований Байден був відрізаний від суспільних настроїв.

Безумовно, найбільше до Гарріс в листопаді схилялися виборці, які приділяли найбільше уваги новинам. Тим часом Трамп здобув перемогу над малоінформованими виборцями з величезним відривом, незалежно від раси, доходу та статі.

Люди звинувачували Байдена в інфляції, але виборці не віддали йому належне за все інше. Переважна більшість американців, опитаних Gallup цього тижня, заявили, що за час президентства Байдена США втратили позиції в шести сферах. Це економіка, федеральний борг, імміграція, нерівність доходів, позиція Америки у світі та злочинність.

Лише в одній сфері більшість заявила, що за час президентства Байдена був досягнутий прогрес — "ситуація для геїв, лесбійок і трансгендерів".

війнаБлизький СхідУкраїнаДжо Байден

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