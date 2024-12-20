Байдена критикують за запізнілу допомогу Україні, що може коштувати їй перемоги

Результат війни в Україні неминуче буде визначатися рішеннями, прийнятими в Білому домі.

Адміністрація Байдена зосередилась на використанні всіх ресурсів, що залишилися, для надання військової допомоги Україні та посилення санкцій, спрямованих на ослаблення економіки владіміра путіна. Офіційні особи в Україні та кількох столицях країн-союзників кажуть, що цього занадто мало і занадто пізно.

Вони вважають, що незалежно від того, що Байден зробить в останні тижні, Україна рухається до гіркого врегулювання, в якому президенту Володимиру Зеленському, можливо, доведеться залишити значну частину території в невизначеному стані в обмін на гарантії безпеки, які не відповідають членству в НАТО, про яке він благав.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, сказали, що результат значною мірою буде наслідком рішень, які Байден прийняв або не прийняв протягом останніх двох років, повідомляє Bloomberg.

Попри на те, що США надіслали понад 90 мільярдів доларів допомоги та озброєння, деякі союзники розчаровані Байденом за зволікання з прийняттям ключових рішень щодо надання більш сучасного озброєння Україні у вирішальні моменти війни.

"Його серце [Байдена], безсумнівно, було в правильному місці — він розумів важливість підтримки України проти російської агресії. Однак його підхід часто був занадто обережним і нерішучим, він не надавав вирішальної підтримки, необхідної для того, щоб переломити ситуацію", — сказав в інтерв'ю колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Крім того, інші американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, висловили своє розчарування деякими європейськими урядами, які, за їхніми словами, не поспішали визнавати, що путін вторгнеться в Україну, а потім взагалі не бажали постачати зброю, принаймні до того часу, поки не дізналися про злочини, які вчинили росіяни.

Європа часто виступала проти посилення санкцій, і навіть коли позиція США щодо запрошення України до вступу в НАТО, здавалося, пом'якшилася, опозиція в Берліні та інших місцях залишалася твердою, зазначили чиновники.

Парадокс, на думку інших посадовців, полягає в тому, що результат для України зараз однаковий, незалежно від того, хто керує країною — Джо Байден чи Дональд Трамп. Трамп закликав до негайного припинення вогню, а його кандидати на посаду міністра національної безпеки зазначили, що будь-яка угода, швидше за все, призведе до того, що Україна буде змушена погодитися на заморожування вздовж нинішніх ліній зіткнення і відмовитися від прагнення вступити до НАТО в найближчому майбутньому.

Два високопоставлених європейських чиновники зазначили, що основна проблема полягала в тому, що стратегія Байдена була спрямована на те, щоб не допустити поразки України, не визначаючи шлях до перемоги. Це призвело до того, що Україна опинилася втягнутою в затяжний конфлікт, який коштує десятки тисяч життів.

"Байден мав два стратегічні варіанти: посилити підтримку, щоб дозволити Києву завершити роботу, або наполягати на мирних переговорах. Він не обрав жодного", — вважає один європейський чиновник.

Тим не менш, поки Байден роздумував над тим, чи надсилати до Києва більше засобів протиповітряної оборони, ракет більшої дальності або винищувачів, путін націлив свої ракети на українські міста. Це послабило економіку Києва і рішучість його народу, погіршивши здатність зруйнованої війною країни дати відсіч, в той час, як москва отримала вирішальний час на підготовку й адаптацію своєї оборони, підсумували кореспонденти.