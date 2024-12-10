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Байдена закликають пом’якшити смертні вироки в'язням до президентства Трампа

10 грудня 2024, 09:35
Байдена закликають пом’якшити смертні вироки в'язням до президентства Трампа
Під час недільної молитви у Римі прохання зупинити страту в'язнів озвучив і Папа Римський Франциск
Низка правозахисних та релігійних організацій просять Джо Байдена в останні дні його президентства скористатися правом скасувати вироки щодо смертної кари для американських засуджених.
 
Про це пише The Guardian.
 
Так, під час недільної молитви у Римі прохання зупинити страту в'язнів озвучив і Папа Римський Франциск. Одразу після цього сотні лідерів спілок щодо захисту прав людини оприлюднили відкриті листи до господаря Білого дому із закликом до недопущення смертного покарання.
 
Тиск на Байдена лише посилився після того, як президент скористався правом помилування щодо свого сина Гантера, якому загрожував тривалий тюремний термін за незаконне володіння зброєю та ухилення від сплати податків.
 
Байден неодноразово публічно виступав проти смертної кари. Натомість перша каденція Дональда Трампа на посаді президента була відзначена більшою кількістю страт, аніж було здійснено за попередні 10 термінів глави держави. Лише за останній рік перебування Трампа у Білому домі було виконано 13 смертних вироків.
 
Наразі в американських в'язницях чекають на страту 40 засуджених.
Джо Байденвійна в Україніросія окупанти

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