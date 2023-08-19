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ПОЛІТИКА

Байден:Наслідки війни рф виходять далеко за межі Європи

19 серпня 2023, 09:02
Байден:Наслідки війни рф виходять далеко за межі Європи
"росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети".

У своєму виступі після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем президент США Джо Байден заявив, що наслідки вторгнення рф в Україну виходять далеко за межі Європи, додавши, що росія вже програла, адже не може досягти своєї початкової мети у війні. 

Про це повідомляє CNN.

Президент США також назвав аргументацію президента росії владіміра путіна щодо вторгнення "смішною".

 "Уявіть, якби ми нічого не зробили. Якби ми стояли на місці, який сигнал про Тайвань ми б надіслали Китаю? Який сигнал це дало б усьому світу?" , - зазначив Байден.

"росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, про яку заявляла. Це неможливо”, - додав він.

Байден також високо оцінив реакцію Японії на вторгнення рф. 

Відповідаючи на запитання журналіста Байден сказав, що Японія продемонструвала сильне лідерство у межах G7 і зробила внесок у значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальної військової підтримки.

"І вони приєдналися до багатьох інших країн у притягненні росії до відповідальності за допомогою міжнародних санкцій. Керівництво Японії з першого дня було критично налаштоване, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи", - сказав лідер США.

Байден також розповів, що коли він телефонував Кішіді з приводу України, йому не довелося переконувати його "ні в чому". 

Президент США додав, що це вторгнення є "не лише європейською проблемою”.

"Такого вторгнення не було з часів Другої світової війни",  - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Байден запросив лідерів Японії та Південної Кореї до США для проведення тристороннього саміту. Щиро вітаючи поліпшення зв'язків між Японією і Південною Кореєю, адміністрація США прагне посилити співпрацю зі своїми ключовими союзниками в Азії.  На тлі зростання впливу Китаю та войовничості Північної Кореї американські чиновники прагнуть інституціоналізувати тристоронній механізм як ніколи раніше.

війнаБайденрф тероризм

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