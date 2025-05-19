Байдену діагностували рак простати з метастазами

Новоутворення виявили в простаті.

Колишньому президенту США Джо Байдену поставлено діагноз — рак передміхурової залози у тяжкій формі з метастазами в кісткову систему. Як зазначається в офіційній заяві його офісу, нещодавно у Байдена виявили новоутворення в простаті, що спричинило порушення сечовипускання. Подальше обстеження, проведене минулої п’ятниці, підтвердило наявність онкологічного захворювання з високим індексом Глісона — 9 із 10 можливих, що свідчить про високий ступінь агресивності пухлини.

Про це пише CNN.

Попри серйозність діагнозу, лікарі повідомили, що рак наразі реагує на гормональну терапію, що відкриває можливість для ефективного лікування. У Байденовому оточенні також наголосили, що сам політик разом із рідними перебуває в тісному контакті з медичними фахівцями для визначення найкращої стратегії подальших дій.

Рівень 9 за шкалою Глісона вказує на складну форму раку, який зазвичай має стрімкий перебіг і складніший прогноз щодо тривалості життя.

Президент США Дональд Трамп побажав колишньому лідеру Америки Джо Байдену якнайшвидшого одужання.

"Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання (дружині експрезидента) Джилл і сім'ї, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання", - написав Трамп.

CNN пише, що заява знаменує собою співчуття до Байдена, якого Трамп продовжував критикувати і звинувачувати в зниженні когнітивних здібностей навіть після того, як він вибув із виборчих перегонів 2024 року.