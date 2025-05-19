Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Байдену діагностували рак простати з метастазами

19 травня 2025, 08:24
Байдену діагностували рак простати з метастазами
Новоутворення виявили в простаті.

Колишньому президенту США Джо Байдену поставлено діагноз — рак передміхурової залози у тяжкій формі з метастазами в кісткову систему. Як зазначається в офіційній заяві його офісу, нещодавно у Байдена виявили новоутворення в простаті, що спричинило порушення сечовипускання. Подальше обстеження, проведене минулої п’ятниці, підтвердило наявність онкологічного захворювання з високим індексом Глісона — 9 із 10 можливих, що свідчить про високий ступінь агресивності пухлини.

Про це пише CNN.

Попри серйозність діагнозу, лікарі повідомили, що рак наразі реагує на гормональну терапію, що відкриває можливість для ефективного лікування. У Байденовому оточенні також наголосили, що сам політик разом із рідними перебуває в тісному контакті з медичними фахівцями для визначення найкращої стратегії подальших дій.

Рівень 9 за шкалою Глісона вказує на складну форму раку, який зазвичай має стрімкий перебіг і складніший прогноз щодо тривалості життя.

Президент США Дональд Трамп побажав колишньому лідеру Америки Джо Байдену якнайшвидшого одужання.

"Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання (дружині експрезидента) Джилл і сім'ї, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання", - написав Трамп.

CNN пише, що заява знаменує собою співчуття до Байдена, якого Трамп продовжував критикувати і звинувачувати в зниженні когнітивних здібностей навіть після того, як він вибув із виборчих перегонів 2024 року.

ракДональд ТрампхворобаДжо Байден

Останні матеріали

Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О’Брайен
Політика
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2025, 21:54
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється