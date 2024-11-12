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ПОЛІТИКА

Байдену радять рішучі кроки на Близькому Сході перед завершенням терміну

12 листопада 2024, 17:23
Байдену радять рішучі кроки на Близькому Сході перед завершенням терміну
Байден повинен використати час, що залишився до кінця його президентства, для врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах Джо Байдену залишилося перебувати на посаді трохи більше двох місяців. Він зберігатиме всі повноваження президента до опівдня 20 січня. 

Президент Байден може вжити дій, особливо на Близькому Сході, де раніше його та інших американських політичних лідерів обмежували внутрішньополітичні фактори. Тепер ці обмеження більше не існують, і Байден має фактично свободу дій, щоб не узгоджувати політику США з бажаннями прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це пише Роберт Хантер, колишній посол США в НАТО.

Після жорстокої атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року американці підтримували Ізраїль, але надмірні дії Ізраїлю в Газі та Лівані, які призвели до тисяч жертв серед мирного населення та перетворили Газу в руїни, викликали загальне обурення. США фактично стали співучасником конфлікту через майже повну залежність Ізраїлю від американської зброї.

Автор зазначає, що Байден змушений вимагати від Ізраїлю відкрити кордони для надходження гуманітарної допомоги в Газу або зіткнутися з невизначеними наслідками. Для того, щоб це мало шанс на успіх, США повинні повністю припинити військову та політичну підтримку Ізраїлю, поки Нетаньягу не виконає вимоги.

Байден міг би вжити аналогічних заходів щодо припинення конфлікту і в Лівані. Це відповідало б американським інтересам, але для Байдена, який майже завжди підкорявся Нетаньягу, це, ймовірно, буде надто складно.

Крім того, Нетаньягу роками намагався втягнути США у пряму конфронтацію з Іраном. Ключове занепокоєння викликає ядерна програма Ірану. Будучи президентом, Барак Обама подбав про цей ризик, принаймні на десятиліття, уклавши Спільний всеосяжний план дій 2015 року.

Іран мав суворо обмежити свою ядерну програму (він це зробив), а США скасували б багато санкцій (вони це зробили). Але за іронією долі, Нетаньягу рішуче виступив проти цього кроку, спрямованого на зменшення небезпеки створення іранської бомби.

"Просто відновлення зусиль щодо вирішення ядерної кризи не принесе результатів під час президентства Байдена, а Нетаньягу, ймовірно, розраховує на Трампа, щоб отримати дозвіл на військові дії проти Ірану — з високою ймовірністю, що США будуть втягнуті в конфлікт. Тільки рішучий крок, такий як приєднання до Спільного всеосяжного плану дій, може перервати цей цикл і зменшити можливості Нетаньягу використовувати Трампа як підтримку для ізраїльських військових дій проти Ірану", — повідомляє Хантер.

Тобто Хантер вважає, що Байдену слід знову приєднатися до ядерної угоди (Спільного всеосяжного плану дій) і кинути виклик Ірану. США нічого втрачати.

"Можливо, цей крок не дасть результату, але, принаймні, Байден продемонструє, що, якщо США ризикують військовою участю в регіоні, він зробив все можливе, поки у нього ще був час", — підсумував колишній посол США в НАТО.

Близький СхідДжо Байден

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