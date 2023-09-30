Baykar інвестує в Україну $100 млн

Турецька компанія Baykar інвестує $100 млн в три українських проєкти.

Один з них будівництво заводу з виробництва безпілотників, який буде завершено за 1,5 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

"В нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них – завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут. Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває", - заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві.

Він також додав, що це виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона - дрони, на яких встановлюють ці двигуни.

"Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції", - сказав Байрактар.

"Нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів, і Україна має в ній деяку перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів, хоч це і складно реалізувати. Особливо важливим за таких умов є зворотний звʼязок у використанні технологій від військових. Саме тому "байрактари", які застосовуються в Україні, були обладнані низкою унікальних систем", - підсумував власник Baykar.

Генеральний директор турецької компанії наголосив на підтримці України: "Ми тут не для того, щоб максимізувати наші доходи чи прибутки. Ми тут, щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу і незалежність, за збереження вашого суверенітету".

Він наголосив на тому, що всі донати як від компанії Baykar, так і з України, Польщі були використані, зокрема, на придбання радарних систем, які вже виявили тисячі цілей та принесли вагомий результат на полі бою.

Нагадаємо, що влітку стало відомо, що в Україні створять центр із ремонту турецьких безпілотників Bayraktar.