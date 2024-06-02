Базова підготовка в Україні ледве охоплює основи, кажуть командири – WP

Українські командири на місцях кажуть, що вони готуються до того, що більшість нових військовослужбовців за новим законом про призов прибудуть з поганою підготовкою.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Україна готується мобілізувати десятки тисяч чоловіків для вирішення проблеми критичної нестачі солдатів, але українські командири на місцях очікують, що більшість нових військ прибудуть з поганою підготовкою.

Командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах.

Проте в умовах наступу рф ці постійні скарги є нагадуванням про те, що нещодавно прийнятий закон про мобілізацію є лише одним із кроків у вирішенні кадрових проблем армії. До притоку призовників за новим законом ще кілька місяців. Тим часом командири передислоковують солдатів з тилових позицій до бойових підрозділів поблизу фронту. Минулого місяця президент Володимир Зеленський також підписав закон, який дозволяє деяким ув'язненим приєднатися до армії.

Українські польові командири розказують, що через недостатню підготовку їх часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам, наприклад, стрільбі.

"У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати і зібрати пістолет… Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку… Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часів Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати", – розповів 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади Шмідт.

Журналісти пишуть, що в умовах, коли київські сили критично недоукомплектовані і втрачають позиції, нездатність забезпечити належну базову підготовку солдатів підкреслює жахливу ситуацію, в якій опинилися ЗСУ більш ніж через два роки після вторгнення москви.

росія досягла успіхів цього року значною мірою тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати свої мобілізаційні зусилля, кажуть військові.

Командири фронтових підрозділів вітають будь-яке нове підкріплення. Проте, за словами командирів, багато з цих передислокованих військовослужбовців виглядають погано підготовленими, незважаючи на те, що багато з них служили в армії з початку російського вторгнення більше двох років тому, хоча і далеко від поля бою.

42-ї механізована бригада, яка нещодавно була передислокована на північний схід Харківської області для захисту від нового російського наступу і в ній багато розвідників щойно переведені з тилових ролей, які мали лише два тижні підготовки перед відправкою в бій, щоб виконувати завдання, які часом вимагають пробиратися в тилу ворога.

Те, чого навчають в українських навчальних центрах, повна нісенітниця і всьому треба вчитися на місці, підкреслив 32-річний солдат підрозділу з позивним "Чирва".

Офіцер навчаючи нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів радянського калібру, тому що їх зберігають для військ на полі бою. Тобто, що новобранці отримують мало досвіду стрільби бойовими патронами. За словами офіцера, навчальний центр отримав лише 20 набоїв на особу.

"У нас немає належної системи підготовки", – заявив офіцер, додавши, що Україна потребує, щоб її інструктори навчалися у тренерів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку до одного місяця.

Автори статті зазначають, що також пріоритетним завданням Генерального штабу України на сьогодні є забезпечення підготовки новобранців за кордоном.

Разом з тим, перспектива бути відправленим на небезпечні фронтові позиції без належної підготовки є основною причиною, чому багато українських чоловіків бояться призову до армії. Незважаючи на те, що окремі бригади вкладають кошти в рекламу для залучення новобранців, ті, хто призивається, можуть не потрапити до бажаної бригади.

Сержант, якого зазвичай відправляють у навчальні центри для відбору солдатів для свого батальйону, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що деякі штурмові бригади можуть змушувати особовий склад жити практично повний робочий день біля навчальних центрів, щоб швидко перехопити наймолодших, найсильніших і наймотивованіших чоловіків.

За словами сержанта, деякі новобранці вважаються фізично здоровими, незважаючи на те, що їм більше 50 років і вони мають проблеми з колінами та спиною, а це означає, що їм буде важко долати кілометри з рюкзаком і зброєю. Деякі бригади все одно отримують наказ забирати таких чоловіків.