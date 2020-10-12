BBC: Чотирьом топчиновникам у Лівані оголосили обвинувачення у справі вибуху у Бейруті

Наприкінці серпня прем'єром призначили Мустафу Адіба, який мав сформувати новий уряд, але йому це не вдалося

Трьом ексміністрам та колишньому прем'єр-міністру Лівану Хасану Діабу оголосили обвинувачення у справі щодо серпневого вибуху у порту Бейруту. Невдовзі після інциденту Діаб разом з урядом у повному складі подав у відставку.

Про це пише "Громадське" з посиланням на BBC.

Зазначається, що вже наступного тижня підозрюваних допитають щодо зберігання нітрату амонію (аміачної селітри), який, за версією слідства, і став причиною вибуху у порту.

Нагадаємо, за чотири дні після вибуху, 8 серпня, у ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних у катастрофі. Під час протестів щонайменше 728 людей дістали поранення через сутички з поліцією.

10 серпня після акцій протесту уряд Лівану оголосив, що іде у відставку у повному складі. Наприкінці серпня прем'єром призначили Мустафу Адіба, який мав сформувати новий уряд, але йому це не вдалося.

Що відомо про вибух?

4 серпня у порту Бейрута стався надзвичайно потужний вибух, основною версією називають вибух 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році з судна російського бізнесмена. Ймовірно, увесь цей час вибухонебезпечну речовину неправильно зберігали на складах.

Відомо про загибель близько 190 людей та поранення понад 6 тисяч. Більше як сто людей зникли безвісти. Відомо також про загибель одного українця.

Розмір збитків від вибуху, за попередніми підрахунками, становить від трьох до п'яти мільярдів доларів. Внаслідок вибуху від 250 до 300 тисяч людей залишилися без житла.

Під варту вже взяли десятки чиновників, ймовірно, причетних до вибуху.

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