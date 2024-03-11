BBC: Чи достатньо Європа робить, щоб допомогти Україні?

ЄС і Захід пообіцяли підтримувати Україну, чого б це не коштувало.

Бути інноваційним та цікавим — риси, які не завжди асоціюються з деякими європейськими політиками. Але їм доводиться думати по-іншому, причому не тільки про те, як краще підтримати Україну, а й про посилення тиску на росію. Тінь потенційного президентства Дональда Трампа нависла над континентом, викликаючи сумніви в довгостроковій підтримці України з боку Америки. Також ЄС не зміг виконати своє завдання з відправки мільйона снарядів в Україну до початку цього місяця.

Про це повідомляє BBC.

Дипломати ЄС все ще торгуються з приводу планів нового поповнення Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро, щоб купити більше зброї для Києва. А в НАТО кажуть, що цього року близько 12 європейських членів альянсу можуть все ще не виконати поставлене завдання — витрачати на оборону 2% національного виробництва. В умовах зміщення дипломатичного і військового балансу Європі доводиться творчо підходити до питання про те, як підтримати Україну і стримати майбутню російську "агресію".

Існують запаси боєприпасів і зброї, які Європа могла б передати Україні. Цього тижня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив у Палаті лордів, що замість того, щоб виводити з експлуатації системи озброєнь за великі гроші, коли технічно спливає термін їхньої придатності, союзники повинні передати їх Україні. Він також сказав, що країни Східної Європи, які мають "успадковані радянські боєприпаси", придатні для української зброї, повинні негайно звільнити ці запаси.

Політики також розглядають нові способи збільшення витрат на оборону, зокрема пропонують Європейському інвестиційному банку скасувати заборону на фінансування оборонних проєктів. Європейські країни пропонують більше співпрацювати у сфері оборонних закупівель, спільно закуповуючи зброю у виробників, щоб знизити витрати. Уряди хочуть надавати оборонним компаніям більш довгострокові контракти, щоб збільшити виробництво в галузі, схильній до високих ризиків.

Але мало що станеться відразу. Один британський міністр вважає, що "потрібно багато часу, щоб створити масу людей, здатних перейти від оборони до наступу".

Естонія хоче, щоб усі країни НАТО, як і вона, взяли на себе зобов'язання надавати Україні військову підтримку в розмірі щонайменше 0,25 % від свого виробництва. Це дозволило б отримувати близько 120 мільярдів євро на рік. Хоча деякі союзники ставляться до цієї ідеї з розумінням, вона поки що не отримала широкої підтримки. Деякі європейські політики також розробляють плани щодо створення оновленої форми угоди "ленд-ліз", щоб надати Україні зброю, як це робили союзники для СРСР під час Другої світової війни. Але ці ідеї перебувають на ранній стадії.

Також багато чиновників думають про те, як краще використовувати заморожені російські активи на суму близько 300 мільярдів євро, що зберігаються в західних фінансових установах. Передача грошей Україні може виявитися незаконною і піддати ризику європейські активи в інших юрисдикціях. Однак ЄС розглядає план використання прибутку для фінансування військової підтримки України.