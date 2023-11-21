BBC назвало 100 "жінок року". До списку потрапили три українки

Щороку ВВС відзначає жінок з усіх куточків світу, які надихають і впливають на світ.

Британське видання BBC опублікувало імена "100 жінок 2023 року". До списку потрапили три українки — письменниця Оксана Забужко, захисниця прав дітей Олена Розвадовська й експертка з клімату Ірина Ставчук.

Оксана Забужко — українська письменниця. Лауреатка багатьох премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка (2019), Літературної премії Центральної та Східної Європи "Анґелус" (2013), "Книга року BBC" (2020), має орден Почесного легіону Франції. Її книги та статті перекладено понад 20 мовами. Найвідоміші — "Польові дослідження з українського сексу" та "Музей покинутих секретів".

Олена Розвадовська — співзасновниця благодійної організації "Голоси дітей", що надає психологічну підтримку і допомагає дітям переживати травми війни. Розвадовська також була доброволицею в російсько-українській війні у 2015 році.

"Голоси дітей" почали роботу у 2019 році. Зараз фундація налічує понад 100 психологів, які працюють у 14 центрах, також працює безплатна гаряча лінія.

Ірина Ставчук у 2019—2022 роках була заступницею міністра екології, а нещодавно приєдналася до Європейської кліматичної фундації як менеджерка програми в Україні. Вона розробляє екологічні та кліматично стійкі рішення для повоєнного відновлення України.

Щороку ВВС відзначає жінок з усіх куточків світу, які надихають і впливають на світ. Серед цьогорічних жінок-натхненниць — адвокатка і колишня перша леді США Мішель Обама, адвокатка з прав людини Амаль Клуні, футболістка-володарка «Золотого мʼяча» Айтана Бонматі, експертка з ШІ Тімніт Гебру, голлівудська зірка Америка Феррера, представниця феміністичного руху Глорія Стайнем.

До списку ВВС потрапили дві росіянки — пожежниця Софія Косачова і координаторка Феміністичного антивоєнного опору Дарʼя Серенко.