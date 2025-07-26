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ПОЛІТИКА

BBC оприлюднила дані про втрати серед 18-річних солдатів росії

26 липня 2025, 09:10
BBC оприлюднила дані про втрати серед 18-річних солдатів росії
Фото: з вільного доступу
Це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.

Попри неодноразові обіцянки путіна не відправляти на війну жодного 18-річного військовослужбовця, кількість загиблих солдатів цього віку з квітня 2023 року до липня 2025 року становить 245. Це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

У росії дозволяють підліткам, які тільки закінчили школу, уникнути військової строкової служби та одразу піти до армії як солдати за контрактом. Раніше чоловіки повинні були мати досвід у щонайменше три місяці строкової служби, перш ніж підписувати контракт. Однак обмеження скасували у квітні 2023 року. Тому нині будь-хто, кому вже є 18, має право вступити в армію.

російська система освіти підготувала їх до служби, адже з початку повномасштабної війни вчителі в росії за законом зобовʼязані проводити уроки, присвячені "СВО", як там називають повномасштабне вторгнення в Україну. Старшокласників навчають користуватися автоматом Калашникова та ручними гранатами. Військові рекрутери зараз відвідують уроки карʼєри в школах і технічних коледжах, розповідаючи як записатися на службу контрактними солдатами після закінчення навчання. Солдати, що повертаються з фронту, показують дітям, як робити камуфляжні сітки та окопні свічки.

Загалом розслідування BBC засвідчило, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні на війні загинули щонайменше 2 812 росіян віком від 18 до 20 років.

Також до липня BBC встановила імена 120 343 російських військових, які загинули під час великої війни. Військові експерти кажуть, що це 45—65% від реальної кількості загиблих.

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