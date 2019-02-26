Бекірову стало зле у кримському "суді"
А також відмовив адвокатам у заміні Бекірову запобіжного заходу на домашній арешт, повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.
"Сьогодні, 26 лютого 2019 року, відбулося судове засідання у "справі Едема Бекірова". Під час слухання йому стало зле. На прохання сторони захисту змінити запобіжний захід хоча б на домашній арешт, суддя відповів відмовою, залишивши запобіжний захід без змін, до 12 квітня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Додамо, заарештованого в Криму у "справі Хізб ут-Тахрір" координатора громадського об'єднання "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва перевели у СІЗО в одну камеру з кримськотатарським активістом Едемом Бекіровим. За словами адвоката, "для Сервера це буде великим випробуванням", оскільки Едем "тяжкохворий чоловік" і за ним треба доглядати.
Едем Бекіров - один з кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу кримськотатарського народу.
Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"