Бекірову стало зле у кримському "суді"

"На прохання сторони захисту змінити запобіжний захід хоча б на домашній арешт, суддя відповів відмовою, залишивши запобіжний захід без змін, до 12 квітня 2019 року"

"Суд" в окупованому Криму повернув у СІЗО тяжко хворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова після того, як йому стало зле під час засідання.

А також відмовив адвокатам у заміні Бекірову запобіжного заходу на домашній арешт, повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"Сьогодні, 26 лютого 2019 року, відбулося судове засідання у "справі Едема Бекірова". Під час слухання йому стало зле. На прохання сторони захисту змінити запобіжний захід хоча б на домашній арешт, суддя відповів відмовою, залишивши запобіжний захід без змін, до 12 квітня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Додамо, заарештованого в Криму у "справі Хізб ут-Тахрір" координатора громадського об'єднання "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва перевели у СІЗО в одну камеру з кримськотатарським активістом Едемом Бекіровим. За словами адвоката, "для Сервера це буде великим випробуванням", оскільки Едем "тяжкохворий чоловік" і за ним треба доглядати.

Едем Бекіров - один з кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу кримськотатарського народу.

Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).