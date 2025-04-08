Бельгія готує масштабний пакет допомоги Україні

Також було обговорено питання постачання винищувачів F-16.

Бельгія оголосила про оборонний пакет допомоги Україні на 1 млрд євро (1,094 млрд доларів).

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.

Президент подякував голові бельгійського уряду за оборонний пакет та відзначив, що допомога країни є вагомою.

За словами президента, під час сьогоднішньої зустрічі сторони порушили питання спільного виробництва й інвестицій у виробництво в Україні, що, своєю чергою, працюватиме на безпеку Європи. Він додав, що сьогодні українські та бельгійські виробники мають вже три угоди, а відповідні документи підписуються.