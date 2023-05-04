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Бельгія готує новий пакет військової допомоги Україні – Reuters

04 травня 2023, 16:48
Бельгія готує новий пакет військової допомоги Україні – Reuters
Фото: EPA
Бельгійський прем'єр-міністр приїхав до Гааги заради зустрічі із Зеленським.

Сьогодні, 4 травня, очільник бельгійського уряду заявив, що Бельгія готує новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Де Кроо зазначив, що візит Зеленського до Нідерландів в день пам'яті загиблих у Другій світовій війні та інших військових операціях є дуже символічним та демонструє солідарність з Україною.

"Тепер наша черга допомогти Україні позбутись окупації, якої зазнали наші країни у Другу світову війну. Тому уряд Бельгії готує новий військовий пакет допомоги Україні", – сказав він.

Виступаючи перед журналістами разом із Зеленським і головою уряду Нідерландів Марком Рютте, де Кроо також сказав, що його уряд вивчає, як заморожені російські активи можуть бути використані для допомоги Україні.

"З початку війни Бельгія заморозила 58 мільярдів євро активів російського Центрального банку. Зараз ми вивчаємо, як ми можемо використовувати доходи з цих російських активів для відбудови України, і Бельгія готова відігравати провідну роль у цьому питання в роботі Європейської комісії", – додав він та зазначив, що таке використання російських активів доцільне не тільки з точки зору економіки, а й з точки зору моралі.  

 

Бельгіявійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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