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Бельгія не дозволила Україні бити по росії своєю зброєю

01 червня 2024, 11:11
Бельгія не дозволила Україні бити по росії своєю зброєю
Фото: з вільного доступу
Зокрема це стосується й винищувачів F-16.

Голова уряду Бельгії Александер Де Кроо заявив, що наразі його країна не збирається дозволяти Україні завдавати удари по території російських агресорів, використовуючи винищувачі F-16.

Про це премʼєр Бельгії заявив журналістам під час візиту до США, повідомляє інформагентство Belga.

Він заявив, що минулого тижня Бельгія та Україна підписали безпекові угоду, яка передбачає постачання 30 винищувачів F-16.

"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", – підкреслив бельгійський прем'єр.

Він зауважив, що наразі потрібно отримати гарантії, що Сполучені Штати та інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні.

"Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання", – сказав Де Кроо.

Бельгіявійна в УкраїнівинищувачіF-16росія-агресор

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