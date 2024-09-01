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ПОЛІТИКА

Бельгія не встигла визначитися з кандидатом у Єврокомісію до встановленого терміну

01 вересня 2024, 16:27
Бельгія не встигла визначитися з кандидатом у Єврокомісію до встановленого терміну
Фото: EPA
Нинішній бельгійський комісар Дідьє Рейндерс розглядався як ймовірний кандидат, хоча імена колишньої прем'єр-міністерки Софі Вільмес і нинішньої міністерки закордонних справ Аджі Лябіб також називалися.

Лише Бельгія не змогла встигнути до 31 серпня з подачею свого кандидата в єврокомісари.

Про це повідомляє Politico.

Крайній термін не вписувався в триваючі переговори про формування національного уряду, які не встигли завершитися, майже через три місяці після того, як у Бельгії відбулися європейські,

"Ім'я ще не визначено, але я можу сказати вам, що Бельгія зможе подати ім'я у встановлений термін", – заявив у четвер Жорж-Луї Буше, лідер Реформістського руху (франкомовної ліберальної партії, яка, ймовірно, обиратиме комісара). Але коли серпень закінчився, цей вибір так і не був зроблений.

Нинішній бельгійський комісар Дідьє Рейндерс розглядався як ймовірний кандидат, хоча імена колишньої прем'єр-міністерки Софі Вільмес і нинішньої міністерки закордонних справ Аджі Лябіб також називалися.

Після того, як всі імена будуть названі, фон дер Ляєн розподілить між ними портфелі перед тим, як вся команда (за винятком фон дер Ляєн) постане перед членами Європейського парламенту на слуханнях.

ЄврокомісіяБельгія

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