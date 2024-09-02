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ПОЛІТИКА

Бельгія обрала кандидата в єврокомісари після тривалих переговорів

02 вересня 2024, 18:22
Бельгія обрала кандидата в єврокомісари після тривалих переговорів
Фото: EPA
Деякі посадовці в Бельгії, за даними Politico, висловили сумніви стосовно номінування голови зовнішньополітичного відомства, стверджуючи, що вона не впоралась із цією роллю.

Бельгія, яка через переговори про формування нової урядової коаліції не встигла вчасно подати свою кандидатуру в єврокомісари, обрала на цю роль чинну голову МЗС Аджу Лябіб.

Про це повідомляє Politico.

Про номінування Лябіб оголосив Жорж-Луї Буше – лідер франкомовного правоцентристського ліберального "Реформістського руху" (MR), однієї з п'яти партій, які беруть участь у переговорах про нову коаліцію.

За його словами, це рішення "відображає прагнення до посилення ролі жінок та оновлення як на рівні партійних, так і державних структур", а також є визнанням роботи голови бельгійського МЗС під час головування країни в Раді ЄС.

Номінування Лябіб ще має формально схвалити нинішній бельгійський уряд, що виконує обов’язки, але співрозмовники Politico в уряді зазначають, що рішення має бути схваленим.

Деякі посадовці в Бельгії, за даними Politico, висловили сумніви стосовно номінування голови зовнішньополітичного відомства, стверджуючи, що вона не впоралась із цією роллю. Саме ці сумніви нібито стали причиною затримки з обранням кандидата в єврокомісари.

Також стверджується, що кандидатуру Лябіб лобіював чинний голова Європейської ради, бельгієць Шарль Мішель, оскільки він нібито розраховує очолити МЗС Бельгії.

БельгіяЄврокомісія

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