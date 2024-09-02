Бельгія обрала кандидата в єврокомісари після тривалих переговорів
Бельгія, яка через переговори про формування нової урядової коаліції не встигла вчасно подати свою кандидатуру в єврокомісари, обрала на цю роль чинну голову МЗС Аджу Лябіб.
Про це повідомляє Politico.
Про номінування Лябіб оголосив Жорж-Луї Буше – лідер франкомовного правоцентристського ліберального "Реформістського руху" (MR), однієї з п'яти партій, які беруть участь у переговорах про нову коаліцію.
За його словами, це рішення "відображає прагнення до посилення ролі жінок та оновлення як на рівні партійних, так і державних структур", а також є визнанням роботи голови бельгійського МЗС під час головування країни в Раді ЄС.
Номінування Лябіб ще має формально схвалити нинішній бельгійський уряд, що виконує обов’язки, але співрозмовники Politico в уряді зазначають, що рішення має бути схваленим.
Деякі посадовці в Бельгії, за даними Politico, висловили сумніви стосовно номінування голови зовнішньополітичного відомства, стверджуючи, що вона не впоралась із цією роллю. Саме ці сумніви нібито стали причиною затримки з обранням кандидата в єврокомісари.
Також стверджується, що кандидатуру Лябіб лобіював чинний голова Європейської ради, бельгієць Шарль Мішель, оскільки він нібито розраховує очолити МЗС Бельгії.