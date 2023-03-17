Матеріали:
Теми:

Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок сімейства Volvo

17 березня 2023, 09:35
Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок сімейства Volvo
Фото: EPA
Йдеться про вантажівки Volvo моделей Cargo, Shelter, Fassi та Manumat. Частина з них оснащена кранами.
Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок сімейства Volvo, перші з них вирушать вже наступного тижня.

Про це пише De Standaard.

Вантажівки експлуатувалися бельгійськими військовими з початку 1990-х років. 

Кілька місяців тому Міністерство оборони країни розпочало перевірку та реконструкцію транспортних засобів. Тому в Міноборони Бельгії переконані, що всі 240 вантажівок, які передають Україні, справні. Також до них додаються посібники та запасні частини, які ще були в наявності.

Видання зазначає, що усього бельгійська армія має 400 старих вантажівок сімейства Volvo, від яких планує поступово відмовитися. Країна вже замовила нові транспортні засоби для армії, які доставлять цього року. 

"Часто в центрі уваги — постачання зброї, але також українські підрозділи дуже чекають на ці вантажівки. Під час конфлікту логістика принаймні така ж важлива, як і зброя", — пояснили в службі матеріального забезпечення Міноборони Бельгії.

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер додала, що окрім вантажівок, країна також надасть для навчання українських військових 100 своїх інструкторів.

Бельгіяукраїнські військовівантажівкидопомога арміївійна в Українінавчання військових

Останні матеріали

Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
Політика
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
15 березня 2023, 12:17
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється