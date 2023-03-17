Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок сімейства Volvo

Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок сімейства Volvo, перші з них вирушать вже наступного тижня.

Про це пише De Standaard.

Вантажівки експлуатувалися бельгійськими військовими з початку 1990-х років.

Кілька місяців тому Міністерство оборони країни розпочало перевірку та реконструкцію транспортних засобів. Тому в Міноборони Бельгії переконані, що всі 240 вантажівок, які передають Україні, справні. Також до них додаються посібники та запасні частини, які ще були в наявності.

Видання зазначає, що усього бельгійська армія має 400 старих вантажівок сімейства Volvo, від яких планує поступово відмовитися. Країна вже замовила нові транспортні засоби для армії, які доставлять цього року.

"Часто в центрі уваги — постачання зброї, але також українські підрозділи дуже чекають на ці вантажівки. Під час конфлікту логістика принаймні така ж важлива, як і зброя", — пояснили в службі матеріального забезпечення Міноборони Бельгії.

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер додала, що окрім вантажівок, країна також надасть для навчання українських військових 100 своїх інструкторів.