Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow

Бельгія викупила ці ракети в Німеччини.

Бельгія викупила у Німеччини для передачі Україні морські ракети земля-повітря Sea Sparrow. Їх пристосують для пуску з радянських установок ППО "Бук".



Про це повідомляє видання L’Echo.

Країна викупила у Німеччини ракети цього типу, які використовувались на німецьких фрегатах типу "Бремен". Крім ракет, уряд Бельгії планує поставити Україні техніки на суму 150 мільйонів євро. Нова поставка буде йти на додачу до інших проєктів підтримки України.

Наразі не ясно, з якої платформи будуть запускатися ці ракети, але відомо, що Україна та Польща проводять роботи по інтеграції ракет Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 зі складу зенітно-ракетного комплексу "Бук".