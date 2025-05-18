Бельгія передасть Україні величезний пакет допомоги
18 травня 2025, 18:21
Фото: EPA
Вартість пакета становить 1 млрд євро, з них майже 650 млн євро надходять від бельгійських компаній.
Бельгія передасть Україні пакет військової допомоги на суму в один мільярд євро, до якого увійде різна військова техніка та зброя.
Про це повідомляє видання TILD.
Так, із загальної суми більше половини - 650 млн євро - має бельгійське походження.
"Це виробництво нашої власної промисловості означає, що значна частина ресурсів повертається в нашу економіку і підтримує зайнятість у нашому оборонному секторі", - сказав міністр оборони Тео Франкен.
Як вказує видання, пакет включає:
- близько сотні броньованих машин швидкої допомоги і транспортних засобів Unimog.
- п'ять безпілотних морських суден
- безпілотники, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення безпілотників, окуляри нічного бачення і захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.
- понад 16 000 одиниць зброї та пістолетів,
- двадцять модернізованих систем ППО "Цербер"
- бойовий танк "Леопард" із новою гарматною вежею для випробувань.
Крім того, Бельгія інвестує в підготовку українських фахівців з технічного обслуговування в рамках коаліції F-16 у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю. Бельгія також підтримує запуск виробництва 70-мм ракет на Україні у співпраці з місцевими компаніями.
Бельгія також навчатиме українських пілотів F-16, готуватиме екіпажі майбутніх тральщиків-мінерів і проводитиме навчання зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.