Бельгія передасть Україні величезний пакет допомоги

Крім того, Бельгія інвестує в підготовку українських фахівців з технічного обслуговування в рамках коаліції F-16 у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю. Бельгія також підтримує запуск виробництва 70-мм ракет на Україні у співпраці з місцевими компаніями.

Бельгія також навчатиме українських пілотів F-16, готуватиме екіпажі майбутніх тральщиків-мінерів і проводитиме навчання зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.