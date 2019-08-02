Бельгія підтримає санкції проти росіян, які захопили українських моряків

"Цікава і відверта розмова, з якої ми дізналися, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу"

Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу.

Про це голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив за підсумками зустрічі делегації з міністром закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерсом, повідомляє "Укрінформ".

"Цікава і відверта розмова, з якої ми дізналися, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу", - повідомив Ар’єв.

Депутат зауважив, що при цьому Рейндерс вважає, що “будувати стіну” з РФ не варто.

"Я зауважив, що ми будуємо не стіну, а військову фортифікацію і будувати чи ні, та що саме, залежить лише від того, в якій ситуації перебуває та чи інша країна. Наша іншого виходу не має. Бельгійський міністр також сказав, що готовий дослуховуватися до позиції України в Раді Європи стосовно російського питання і погодився, що Росія має зробити суттєві кроки по деокупації Криму та виконанню Мінських угод для того, щоб її делегація повернулася в ПАРЄ без санкцій", - додав Ар’єв.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.