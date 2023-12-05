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Бельгія підтвердила наміри передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році

05 грудня 2023, 11:55
Бельгія підтвердила наміри передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Pагальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для ЗСУ складає понад 320 мільйонів євро.

Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.

Про це повідомляє Telegram Міністерства оборони України.

Глава Міноборони України Рустем Умєров провів зустріч зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер. Міністри обговорили передачу Україні винищувачів F-16, підготовку пілотів та постачання необхідного обладнання для літаків.

"Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних Сил України", - наголосив Умєров.

За його словами, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

До того ж Бельгія підтвердила наміри передати Україні винищувачі у 2025 році.

Також під час зустрічі міністри обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

Як зазначили у Міноборони України, загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для ЗСУ складає понад 320 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку як раз очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

 

 

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