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Бельгія планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги – Умєров

22 січня 2024, 20:15
Бельгія планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги – Умєров
Фото: EPA
Бельгія також має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію українських сил оборони

У 2024 році Бельгія має намір надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги та взяла довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію Сил оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками розмови з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між нашими країнами. Вдячний Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів. Високо ціную непохитну підтримку Бельгійських партнерів", - ідеться в повідомленні. 

Як зазначив очільник міноборони, цьогоріч Бельгія планує надати 611 мільйонів євро військової допомоги та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших сил оборони. 

Бельгіядопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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