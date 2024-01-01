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Бельгія починає головування в ЄС

01 січня 2024, 11:27
Бельгія починає головування в ЄС
Фото: Google
Членство України – серед пріоритетів.

Бельгія в понеділок, 1 січня 2024 року, перейняла головування в Раді Європейського Союзу від Іспанії.

Про це пише "Європейська правда". 

Головування в Раді ЄС, як відомо, змінюється за ротаційним принципом кожні шість місяців. Бельгійське головування триватиме у січні-червні 2024 року, після чого перейде до Угорщини.

Раніше бельгійські прем'єр-міністр Александр де Кроо та міністерка закордонних справ Аджа Лябіб представляли програму головування своєї країни в Раді ЄС.

Серед іншого, вона передбачає обговорення реформування Євросоюзу, стимулювання інновацій та конкурентоспроможності економіки, захист зовнішніх кордонів ЄС, а також сприяння миру.

Де Кроо тоді говорив, що головування Бельгії надаватиме пріоритет внутрішнім реформам, які необхідні для збереження функціонуючого ЄС та з огляду на можливе майбутнє розширення Євросоюзу на схід та Західні Балкани на південному сході.

Така реформа, однак, не буде зосереджена на звуженні консенсусу та розширенні застосування кваліфікованої більшості – ідеї, які вже лунали в подібних дискусіях, та не мають підтримки всіх держав-членів.

ЄСБельгіявійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

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